Doação de Buffett ajudará a encontrar a cura de doenças fatais A doação de US$ 37 bilhões do segundo homem mais rico do mundo, o americano Warren Buffett, tem como objetivo descobrir a cura de doenças fatais, assim como o estímulo à educação. A maior parte do dinheiro será destinada à Fundação Bill e Melinda Gates, entidade criada pelo diretor da Microsoft, Bill Gates, que receberá US$ 1,5 bilhão por ano. Com o montante, a instituição pretende encontrar uma vacina contra a Aids. Malária e tuberculose também estão na lista de prioridades. Buffett também pretende melhorar o diálogo com os governos de nações pobres para garantir que as vacinas sejam entregues à população. A Fundação Bill e Melinda Gates, cujos ativos são de US$ 29,1 bilhões, utiliza o dinheiro em programas de saúde mundial, com o combate à pobreza e com o aprimoramento do acesso à tecnologia em países em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, a fundação centra-se na educação e na tecnologia nas bibliotecas públicas. Segundo a carta enviada por Buffett, todo o dinheiro doado deve ser distribuído no ano em que foi doado, e não adicionado ao patrimônio da fundação para futuras ações. Ao incorporar a doação de Warren Buffett, a Bill & Melinda Gates Foundation passará a ter um patrimônio de mais de US$ 60 bilhões, consolidando-se ainda mais como a maior entidade filantrópica do mundo (a Ford Foundation tem US$ 11 bilhões, a Lilly Endowment US$ 8,3 bilhões e a Andrew W. Mellon Foundation tem US$ 5,5 bilhões). Em comparação, a ONU e todas as suas agências têm um orçamento anual de US$ 12 bilhões. As informações são da Dow Jones. Warren Buffett é presidente da empresa de investimentos Berkshire Hathaway e é considerado o segundo homem mais rico do mundo, atrás apenas de Bill Gates. Dono de uma fortuna estimada em US$ 44 bilhões, Buffett acumulou tal quantia através de investimentos inteligentes, principalmente por meio da Berkshire Hathaway.