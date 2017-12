Dobram reclamações em telefonia no Procon-SP De acordo com dados da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, entre janeiro e maio deste ano, as reclamações contra os serviços de telefonia aumentaram em 116,24% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Foram 6.113 contra 2.827. As consultas também registraram um aumento de 64,43%, de 13.124 para 21.580. No total, o atendimento do órgão - consultas e reclamações - relativo aos serviços de telefonia passou de 15.951 para 27.693, um aumento de 73,61%. Não reconhecer o débito na conta de telefone, defeitos na linha telefônica e serviços não fornecidos são as maiores queixas dos consumidores, segundo a diretora executiva do órgão, Maria Inês Fornazaro. "Para a empresa, o aumento do número de reclamações e consultas é um reflexo do aumento do número de linhas. Isto é apenas um dos fatores. Afinal, há problemas na qualidade do serviço. Por isso, os números voltaram a crescer." Outro ponto lembrado por ela é a concentração do mercado. "Se não há concorrência, a empresa faz o que quer." Controle da conta de luz deve se repetir com a do telefone Maria Inês reconhece que o consumidor não agüenta mais ouvir falar em economia, afinal já é obrigado a controlar os gastos com luz - e também com água - por causa do racionamento. Mas ela aconselha fazer um controle da conta de telefone, pois isso facilita a reclamação. Ou seja, colocar no papel as ligações feitas para celular ou telefone fixo, duração e, sendo interurbano, destino. "Assim, o consumidor tem certeza dos gastos feitos e pode apresentar este controle à empresa, se houver problema. Não deve esperar a conta para ver o que vai acontecer." Segundo ela, o ideal seria ter um aparelho em casa que fizesse a medição dos pulsos, da mesma forma que para a eletricidade. "Infelizmente, não tem relógio medidor. É a palavra da empresa contra a do consumidor", contesta. Apesar disso, Maria Inês afirma que o índice de solução para os casos envolvendo telefonia é de 80%, embora leve tempo e dê trabalho. Dependendo do caso, não ultrapassa 120 dias. A diretora do Procon-SP também considera que a falta de uniformidade em operar das empresas de telefonia acaba gerando falhas de informação. "O consumidor fica perdido. Nem todas enviam contas discriminadas, embora ofereçam uma grande quantidade de serviços. Em grande parte deles, não há necessidade de contratar. Mas, como vêm agrupados a outros serviços, a conta fica mais cara. Por isso, é preciso avaliar a utilidade e necessidade do serviço. O que fazer se houver problema O conselho de Maria Inês é, em primeiro lugar, entrar em contato com a empresa e tentar uma solução. Caso não dê certo, procurar um órgão de defesa do consumidor. No Procon-SP, por exemplo, 80% dos problemas são resolvidos e a demora é de no máximo 120 dias. Há duas formas de procurar o órgão: pessoalmente, em qualquer unidade do Poupatempo, ou por carta, anexando a cópia da conta de telefone, um relato resumido do caso, nome, endereço e telefone para contato. Se mesmo assim não houver solução, o consumidor pode recorrer à Justiça. As ações de queixas de até 40 salários mínimos (R$ 7,2 mil) têm o benefício do Juizado Especial Cível. E, até 20 (R$ 3,6 mil), a presença do advogado está dispensada. Veja no link abaixo os endereços das unidades de atendimento do Procon, os chamados Poupatempo.