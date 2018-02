Docas Investimentos confirma compra da Intelig A Docas Investimentos, do empresário brasileiro Nelson Tanure, confirmou hoje a compra da operadora de telefonia de longa distância Intelig. Segundo aviso ao mercado, o acordo foi fechado na segunda-feira da semana passada (dia 14), com o consórcio das três empresas detentoras da operadora após a privatização do sistema de telecomunicações no Brasil (Telebrás): National Grid, Sprint Nextel e France Telecom. O valor da transação não foi informado. A Docas afirmou em comunicado que a aquisição abre "oportunidades para convergência de mídias que, no mundo globalizado, agregam valor a empresas do setor e enriquecem as opções de consumo e cidadania digital". O negócio está sujeito à aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).