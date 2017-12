DoCoMo tem 3% de desconto para oferta de ações A NTT DoCoMo, maior operadora de telecomunicação celular do Japão, fixou um preço de 2,066 milhões de ienes por ação para os 460 mil novos papéis que está oferecendo no mercado, com a meta de captar US$ 7,13 bi. O valor da colocação representou um desconto de 3% sobre o preço de fechamento das ações da NTT DoCoMo nesta segunda-feira, na Bolsa de Tóquio. Os papéis encerraram o dia a 2,13 milhões de ienes, em baixa de 30 mil ienes (-1,4%), completando sete sessões seguidas no negativo. A NTT DoCoMo quer atrair, principalmente, investidores individuais para seus papéis, uma vez que uma onda de ceticismo tem afugentado os administradores de fundos de suas ações. Os papéis da DoCoMo perderam um terço de seu valor nos últimos quatro meses, refletindo as incertezas dos investidores sobre o impacto dos planos da indústria de investir bilhões de dólares em redes para conectar os telefones celulares à internet em alta velocidade. O índice Nikkei-225, referencial do pregão de Tóquio, perdeu 33% nos últimos doze meses até a sessão desta segunda-feira, com grande parte do declínio sendo atribuído às preocupações sobre como a oferta da DoComo afetaria as outras ações. A DoCoMo é a maior empresa japonesa em valor de mercado. As informações são da Dow Jones.