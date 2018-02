Documentação ameaça meta do programa Minha Casa O vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, afirmou hoje que o banco estatal tentará contratar as 400 mil unidades previstas nos moldes do programa Minha Casa, Minha Vida para este ano, mas que, para isso, é preciso que a documentação dos projetos esteja completa. "Mas não estamos com a faca no pescoço para fazer 400 mil moradias este ano", disse Hereda. Segundo ele, se uma parte dessas aprovações não for feita este ano, será realizada em 2010. A Caixa espera que o total de 1 milhão de moradias previsto no programa Minha Casa, Minha Vida seja contratado até o fim do ano que vem.