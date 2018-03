Documento da revisão do acordo com FMI será divulgado hoje O documento da segunda revisão do acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI) será divulgado após as 13 horas. Repetindo o padrão adotado na primeira revisão, divulgada em dezembro do ano passado, as metas fixadas nesta segunda revisão, a avaliação do desempenho da economia brasileira no último trimestre e as perspectivas para o restante do ano serão descritas em um único documento e não mais nos tradicionais memorandos de política econômica e técnico, utilizados nas revisões dos acordos anteriores. Como o governo já alterou a meta de superávit primário para as contas do setor público este ano, passando de 3,75% do PIB para 4,25% do PIB, as metas trimestrais estabelecidas no acordo também serão alteradas. Como o acordo vencerá no início de dezembro, as metas descritas no documento referem-se apenas aos trimestres encerrados em março, junho e setembro, não havendo portanto uma meta de superávit (e demais metas) para o ano de 2003 como um todo. Outra alteração já esperada para essa segunda revisão refere-se à inflação. A mudança deverá refletir a meta ajustada de inflação definida pelo Banco Central para o ano de 2003, que é de 8,5%. Na primeira revisão do acordo, o governo já havia ampliado em dois pontos porcentuais as projeções de inflação fixadas. Com isso, a projeção central para a variação do IPCA acumulada em 12 meses terminados em março ficou em 8%. Para junho ela foi projetada em 7,5% e para setembro em 7%. A margem de variação é de dois pontos porcentuais, para cima ou para baixo, o que significa, portanto, que a inflação acumulada em 12 meses até este mês tem um teto fixado de 10%.