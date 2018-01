Documento para seguro de veículos Em caso de colisão, roubo, furto, entre outras ocorrências que aconteçam com seu carro, o consumidor vai ter que passar por uma grande burocracia para receber o seguro. A documentação exigida é extensa, mas essencial para evitar fraudes. As exigências são semelhantes nas diversas seguradoras. 1. Colisão (perda total) Aviso de sinistro preenchido e assinado pelo segurado/terceiro; Cópia de RG e CPF do segurado/terceiro; Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do segurado/terceiro; Boletim de Ocorrência Policial; Chaves do veículo; Certidão de prontuário e negativa de multas do Detran e DNER; IPVA atual e anteriores (quitados); Documento Único de Trânsito (DUT), que comprova quem é o proprietário do veículo; Contrato quitado, se houver reserva de domínio ou alienação fiduciária. 2. Colisão (perda parcial com danos ao veículo) Aviso de sinistro preenchido e assinado pelo segurado; Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do motorista; Cópia de RG e CPF do segurado; Boletim de Ocorrência Policial, quando houver; Orçamento de oficina indicada pela seguradora ou de livre escolha do segurado. O segurado só deve autorizar o início do conserto depois da autorização da seguradora. 3. Colisão (prejuízos materiais a terceiros) Aviso de sinistro preenchido e assinado pelo segurado; Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do motorista; Cópia de RG e CPF do motorista e do segurado (se não for motorista); Cópia de RG e CPF dos beneficiários; Boletim de Ocorrência Policial, quando houver. As seguradoras orientam o segurado a não fazer acordo sobre o pagamento de despesas sem a orientação das próprias. 4. Acidente com mortes Cópia de RG e CPF do segurado e dos beneficiários; Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do motorista; Cópia do Documento Único de Trânsito (DUT), que comprova quem é o proprietário do veículo; Boletim de Ocorrência Policial com o nome da seguradora; Certidão de óbito; Certidão do laudo do exame cadavérico. 5. Acidente com vítima (invalidez permanente) Cópia de RG e CPF do segurado; Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do motorista; RG e CPF dos beneficiários (vítimas ou reclamantes); Boletim de Ocorrência Policial com nome da seguradora; Atestado de atendimento à vítima, emitido por hospital, ambulatório ou médico; Relatório médico atestando grau de invalidez. São reclamantes beneficiários de terceiros que tenham morrido em função de acidente envolvendo o veículo segurado. 6. Roubo e furto (perda total) Aviso de sinistro preenchido e assinado pelo segurado; Cópia de RG e CPF do segurado; Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do motorista; Boletim de Ocorrência Policial (deve constar nome da seguradora); Certidão de prontuário e negativa de multas do Detran e DNER; Certidão de não-localização do veículo; Baixa da placa; IPVA atual e anteriores (quitados); Documento Único de Trânsito (DUT), que comprova quem é o proprietário do veículo; Chaves do veículo; Contrato quitado, se houver reserva de domínio ou alienação fiduciária; Comprovante de quitação dos prêmios do seguro. Em todos os casos, a seguradora pode exigir documentação complementar, necessária à indenização do sinistro. Veja nos links abaixo mais informações sobre os serviços de seguros.