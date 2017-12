Documentos eletrônicos terão validade jurídica Os documentos emitidos eletronicamente, ou seja, sem impressão, passarão a ter validade jurídica. Para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica desses documentos, gerados em disquete ou pela Internet, por exemplo, o governo instituiu, pela Medida Provisória n.º 2.200, a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) - chaves são códigos criptografados, que codificarão o documento e a assinatura do seu autor. Cada usuário terá duas chaves, uma pública, que será de conhecimento de todos, e outra privada, que será exclusivamente pessoal. Pela MP, para ter validade, a assinatura digital precisará ser reconhecida por uma empresa certificadora. "É como se fosse um reconhecimento de firma, como é feito hoje pelos cartórios", explica Marcos da Costa, presidente da Comissão de Informática do Conselho Federal e da Comissão de Informática Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ainda de acordo com Costa, a medida valerá para todos os documentos, públicos ou privados, emitidos por computador entre pessoas físicas, jurídicas ou organismos governamentais. "Se você emitir um e-mail fechando um negócio, a mensagem passará a ter validade jurídica." Para dar autenticidade aos documentos eletrônicos e à assinatura digital, o governo, no entanto, criou uma infra-estrutura, composta por organismos públicos e empresas privadas. A ICP será constituída por um Comitê Gestor de Políticas, vinculado à Casa Civil da Presidência da República. É o comitê que coordenará e introduzirá a ICP. Hierarquia Na cadeia certificadora, a autoridade máxima é a Certificadora Raiz (AC Raiz), que será exercida pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Abaixo da AC Raiz, estarão as Autoridades Certificadoras (ACs) e as Autoridades de Registros (ARs). As certificadoras serão autorizadas a emitir certificados digitais, vinculando os códigos criptográficos ao respectivo titular. Também poderão emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados e as correspondentes chaves criptográficas, pôr à disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras informações e manter registro de suas operações. O diretor de Novas Tecnologias do Colégio Notarial do Brasil, Ângelo Volpi, alerta que a medida provisória ainda precisa ser regulamentada. Para ele, toda a infra-estrutura deverá estar em vigor até o fim do ano, mas a sua prática vai depender da aceitação do mercado. Para Volpi, quase todas as operações poderão ser feitas pela Internet, como a compra e venda de imóvel. Para isso, o próprio Cartório Notarial criou uma empresa certificadora, a Digitrust. Mas, segundo Volpi, ainda há instituições que exigem a presença física do interessado para a assinatura de documentos.