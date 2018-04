Documentos mostram que Transbrasil já pagou dívida O advogado João Piza, contratado há cerca de uma semana pela Transbrasil, protocolou hoje no Tribunal de Justiça novos documentos que podem provocar uma reviravolta no julgamento do processo de falência da companhia aérea. Os documentos pretendem mostrar que a dívida que a companhia aérea tem com a General Eletric, no valor de US$ 2,7 milhões - com base em uma nota promissória - já foi paga. A quebra da Transbrasil está sendo exigida pela General Eletric, que levou a nota promissória a protesto por falta de pagamento em junho do ano passado. A documentação protocolada hoje argumenta que, se o título já foi pago, ele não serviria para fundamentar um pedido de falência. Os papéis apresentados à justiça informam que todas as dívidas da Transbrasil com a General Eletric foram consolidadas em 27 de maio de 1999, mediante contrato de reescalonamento dos débitos que, na época, somavam US$ 20,6 milhões, sem juros. Através de vários contratos de arrendamento e seus respectivos contratos de câmbio, vinculados à nota promissória que deu origem ao pedido de falência, a Transbrasil fez remessa aos Estados Unidos, em favor da General Eletric, de mais de US$ 3,6 milhões. As remessas em questões referem-se a dois contratos de arrendamento de aeronaves, cedidas pela G.E. à Transbrasil. Assim, segundo os contratos e documentação contábil juntada ao processo, as quantias enviadas superam em quase um milhão de dólares a dívida materializada na nota promissória que a G.E levou à protesto. As remessas ao exterior, em favor da General Eletric foram efetivadas sem que o contrato de reescalonamento tenha sido registrado no Banco Central do Brasil. O advogado João Piza prova ainda que a dívida da Transbrasil com a General Eletric vinha sendo negociada entre as duas partes, após o ajuizamento do pedido de falência. Segundo a Transbrasil, essas circunstâncias descaraterizam a alegada " insolvência" da companhia. Pela lei de falências, existindo negociação entre as partes, o pedido falência não pode ser manejado, sob pena de se transformar instrumento de pressão. O processo e a nova documentação foi encaminhados hoje ao exame do terceiro e último juiz, Ruiter Oliva, que na terça feira próxima proferirá o último voto. Foram também enviados aos dois desembargadores que já votaram no dia 26 de março pela falência da Transbrasil, Antonio Ilenilson e Marcos Cesar, que poderão agora modificar seus votos.