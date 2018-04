Documentos na compra e venda de imóvel Na compra e venda de bens imóveis, as duas partes do negócio precisam exigir garantias a fim de evitar eventuais contratempos. A principal, antes de assinar contrato, é exigir documentos tirados em cartórios e fóruns. Assim, é possível comprovar a idoneidade das partes, o que traz mais segurança e torna a transação mais transparente. Caso o levantamento das certidões revele algum problema, o advogado e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção São Paulo, Amilcar Navarro, do escritório Amilcar Navarro Advogados Associados, aconselha a contratação de um profissional para verificar o que realmente está acontecendo. Segundo ele, as certidões demoram de três a cinco dias para ficarem prontas. Vale lembrar que se o antigo proprietário tiver ação de cobrança contra ele na Justiça, na data da negociação, há o risco de o imóvel ser penhorado. Isso acontece se ele não tiver patrimônio suficiente para pagar o que deve. E, neste caso, o comprador perde o bem e tem grandes chances de não conseguir recuperar o dinheiro. Por isso, o advogado Ademar Koga, especializado em direito imobiliário, alerta que todo cuidado é pouco. "A análise de documentos é essencial. Não adianta procurar o profissional depois de assinar o contrato, o que geralmente acontece." Segundo ele, as análises cadastrais costumam custar em torno de R$ 100 por pessoa, incluindo gastos com documentos do imóvel e, se for contratado o despachante, deve-se acrescentar mais R$ 50. No entanto, ele afirma que não é necessário contratar profissional para o levantamento dos dados. Se não houver nenhum problema com a documentação, o próximo passo - após efetuado o pagamento - é fazer a escritura e o registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. "O que deve custar não mais que 10% do valor do imóvel a ser pago pelo comprador." Cuidados do comprador Entre os documentos relativos ao imóvel e ao proprietário, o comprador deve pedir: - certidão de registro do imóvel e a escritura registrados no Cartório de Registro de Imóveis; - certidão de propriedade com negativa de ônus com vintenária, que verifica a situação do imóvel nos últimos vinte anos; - certidão negativa de débitos tributários, acompanhada do carnê do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) com as parcelas vencidas devidamente quitadas; - certidão negativa de débitos condominiais - em caso de apartamento - para que as dívidas não recaiam sobre o novo proprietário. - certidões negativas dos distribuidores forenses - se o proprietário for casado, as certidões da esposa também - da Justiça Estadual e Federal para verificar se não há o risco do bem ir à penhora por causa de ação judicial; - caso a propriedade esteja em nome de pessoa jurídica, exigir certidões de distribuidores da Justiça trabalhista e certidões de pedidos de falências e concordatas; - ainda se pessoas jurídica, certidão negativa de débitos do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e certidão de quitação de tributos federais da Receita Federal; - no caso de pessoa física, certidões dos cartórios de protesto e, se casado, da esposa também. Cuidados do vendedor A preocupação do proprietário reside na capacidade de pagamento do comprador. Ainda mais se o negócio for parcelado. Por isso, há alguns cuidados: - verificar a forma mais segura de recebimento. Se for cheque administrativo, pedir ao comprador o nome do banco, número da agência e do cheque. Dois dias antes de efetivar o negócio, verificar junto ao banco se o cheque foi feito a fim de evitar falsificação; - no caso de parcelamento, firmar um documento de compromisso de compra e venda que vincule a escritura e o registro no Cartório de Registro de Imóveis ao pagamento da última prestação; - se for a prazo, é bom analisar a capacidade de pagamento do comprador. Para tanto, pedir certidões dos cartórios de protesto e certidões negativas da Justiça Estadual e Federal; Imóvel na planta Antes de assinar o contrato de compra e venda na planta, o comprador deve tomar algumas precauções: - pedir à incorporadora a relação de imóveis já construídos; - certificar-se de que os responsáveis pela obra - empresa e engenheiro - estão registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea); - verificar se a planta do imóvel está aprovada na Prefeitura Municipal ou na Secretaria da Habitação; - checar se a incorporação está registrada no Cartório de Registro de Imóveis; - pedir o cronograma da obra e visitá-la periodicamente para verificar se há atrasos; - ligar para a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, para saber se há queixas contra a empresa; - guardar os panfletos publicitários Veja no link da matéria abaixo outros cuidados na compra de imóvel na planta.