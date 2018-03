Doença fúngica ameaça lavouras no Mato Grosso O surgimento da ferrugem é o grande problema enfrentado hoje pelos produtores rurais do Mato Grosso. A doença fúngica surgiu pela primeira vez no ano passado, em pontos isolados em diversas regiões do País, que estavam de sobreaviso. Mas foi na região do médio-norte mato-grossense que a doença se instalou. Produtores rurais dos municípios de Nova Mutum, Sorriso e Tapurah, estão em lista de espera de até cinco dias para conseguir contratar aviões que aplicam defensivos agrícolas na lavoura. A compra do fungicida também não está nada fácil, pois os estoques se esgotaram nas revendas da região logo que surgiram os primeiros comentários sobre a infestação. O agrônomo Hugo Flumian, da Agroconsul, observa o problemas da ferrugem só não foi mais grave no Mato Grosso devido ao alto nível tecnológico dos produtores, que agiram rápido para evitar o avanço da doença. Ele diz que no próximo ano os produtores deverão estar muito mais atentos, pois as conseqüências serão mais graves se houver ocorrência da doença na fase inicial de desenvolvimento das plantas. A grande expectativa é com as pesquisas que estão sendo desenvolvidas pela Fundação Mato Grosso para lançar no mercado novos cultivares resistentes à ferrugem, já batizados pelos produtores de "inox". O lançamento deve acontecer dentro dos próximos dois anos. o agrônomo Dário Hiromoto, superintendente da Fundação Mato Grosso, tem dito aos produtores que as perdas podem chegar a 50% nas lavouras que se encontram em fase de enchimento de grãos, caso a doença não seja controlada por meio da aplicação de fungicidas O produtor Luimar Gemi, que cultiva 1.300 ha de soja em Sorriso, constatou a presença da doença em suas lavouras há cerca de 10 dias. O prejuízo de Luimar Gemi será maior numa área de de 200 ha, onde não foi possível aplicar o fungicida, devido ao estágio avançado da doença. Nas lavouras de soja de ciclo médio e tardias, ele aplicou fungicida e espera reduzir as perdas. O produtor Arilton Iedi, que cultiva 1.800 ha de soja na cidade, também enfrenta o problema da ferrugem em sua propriedade. Ele instalou experimentos com aplicação de veneno e deixou plantas testemunhas, para avaliar o impacto da doença. Por enquanto, os produtores ainda não dispõem de dados que permitam avaliar qual o montante do prejuízo. Somente após a colheita eles poderão saber se a aplicação do fungicida impediu que a doença afetasse a produtividade. Segundo a pesquisadora da Embrapa Soja, Cláudia Godoy, na safra passada a ferrugem provocou danos econômicos em cerca de 400 mil hectares. Ela alerta que os esporos do fungo Phakopsora pachyrhizi, que provocam a ferrugem já estão presentes no ar e podem ser disseminados para outras lavouras de soja do País. Ela explica que que a planta infectada pelo fungo apresenta pequenos pontos negros na folha, que são as lesões que interferirem no processo de fotossíntese. "O desenvolvimento da doença provoca amarelecimento precoce das folhas e sua queda prematura. A desfolha interfere no enchimento do grão, o que acarretará em prejuízos à produção." A região mais afetada pela ferrugem na safra passada foi Chapadão do Sul (MS), onde houve quebra de 16% na produção, diz ela. (Venilson Ferreira, enviado especial) Leia também: Tecnologia estimula safra de soja no Mato Grosso Estradas ruins oneram custo da safra no Mato Grosso De Olho na Safra realiza segunda etapa da viagem O projeto "De Olho na Safra" está percorrendo os principais pólos de produção de grãos do País, numa parceria entre Agência Estado, que edita o Agrocast, e Agroconsult, com apoio da Bunge Fertilizantes e Fundação para a Agricultura Sustentável (Agrisus). Equipes de analistas da AgroConsult e de jornalistas da Agência Estado estão viajando mais de sete mil quilômetros pelo Brasil. O projeto está verificando as condições da safra que começa a ser colhida e avaliando o potencial de produção. A equipe realizou de 18 a 27 de fevereiro a segunda etapa da viagem, pelo Estados do Mato Grosso e Rondônia. O grupo saiu de Vilhena e terminou a viagem em Rondonópolis. de A primeira parte da viagem ocorreu entre os dias 2 e 8 de fevereiro, com saída de Montividiu e Rio Verde, em Goiás, e chegada no meio oeste de Santa Catarina. O dia-a-dia da jornada está sendo divulgado pelos noticiários on-line sobre o agrobusiness da Agência Estado. Todas as notícias e as fotos da viagem estão disponíveis no site www.agrocast.com.br. A íntegra do diagnóstico poderá ser lida pelos assinantes do Agrovip, serviço de análises e notícias sobre soja e milho feito em parceira pela Agroconsult e pela AE.