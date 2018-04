Doha causa racha nas posições de países em desenvolvimento Os países em desenvolvimento não se entendem sobre como deve ocorrer o comércio de produtos agrícolas e evidenciam um racha às vésperas da fase final das negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC). Em um debate nesta quarta-feira, 25, sobre barreiras agrícolas, parte dos países em desenvolvimento como Venezuela, Cuba, Bolívia e Indonésia defenderam liberdade de proteger todos os setores que consideram como sensíveis. De outro lado, Argentina, Uruguai, Tailândia e Costa Rica querem um limite ao protecionismo para que possam exportar. O Brasil, como qualificou um diplomata venezuelano, foi o "malabarista" da reunião ao tentar mediar as posições dos dois grupos de países emergentes. Pelas regras das negociações da OMC, todos os países em desenvolvimento têm o direito de designar setores que não aceitarão reduzir suas tarifas. O mecanismo será usado principalmente por países pobres que hoje são importadores de alimentos e temem que, com uma liberalização, seus produtores desapareçam diante das vendas de Brasil, Argentina e Estados Unidos. Os setores que seriam mantidos sob proteção dependeriam de critérios como segurança alimentar e desenvolvimento rural. O problema é que, para alguns governos, a lista desses setores é significativa e acabaria limitando qualquer tipo de comércio. A Índia, por exemplo, quer que 20% de sua produção agrícola sejam mantidas com altas tarifas. A proposta acabaria afetando todos os produtos de exportação do Brasil, como foi reconhecido na OMC pelo próprio embaixador brasileiro, Clodoaldo Hugueney. Hoje, o maior crescimento nas exportações agrícolas do Brasil vai para outros países emergentes. Mas tentando encontrar um meio termo entre as economias em desenvolvimento, o Itamaraty evita contestar diretamente a proposta, já que tem como objetivo manter a aliança do G-20 (grupo de países emergentes) na reta final do processo. Mas o próprio presidente das negociações agrícolas, Crawford Falconer, aponta que as "tensões" dentro do G-20 estariam aumentando diante da necessidade de se chegar a um acordo sobre os produtos sensíveis. Nesta quarta-feira, uma proposta do Paquistão revelou o grau de desentendimento entre os países. A idéia era de que os países possam estabelecer setores sensíveis. Mas que não haja a liberdade para que um volume alto do comércio seja afetado. O Paquistão, que é membro do G-20, foi duramente atacado por muitos de seu próprio grupo, que afirmaram que não aceitariam a limitação. "Destroçamos a proposta", afirmou um venezuelano. Interesse nacional Para diplomatas sul-americanos, está claro que os interesses nacionais vão começar a prevalecer sobre as alianças na fase final das negociações da OMC e que a tensão dentro dos blocos vai aumentar. O Brasil era quem tentava se colocar como mediador no debate que chegou a ficar acalorado. Afirmava que entendia as necessidades dos países importadores de alimentos ao mesmo tempo em que qualificava a proposta do Paquistão de "legítima". Diante da confusão armada, o presidente das negociações deixou claro que nada seria atingido com tal postura dos países. "Não vamos chegar a nada assim. Estamos nos últimos momentos das negociações e se nada for feito nos próximos meses, teremos de ter uma conversa muito difícil", disse Falconer. Tanto a Europa como os Estados Unidos, vendo a confusão entre os emergentes, permaneceram calados. Na sexta-feira, Falconer deve apresentar o primeiro texto de uma proposta global para a agricultura, algo que não ocorre na OMC desde 2006, quando as negociações foram suspensas por falta de entendimento.