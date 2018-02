Doha reduzirá disparidades no comércio mundial, diz ONU

O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu nesta segunda-feira, 2, aos países ricos que cumpram sua promessa de aumentar a ajuda pública ao desenvolvimento, enquanto reivindicou a conclusão das negociações da Rodada de Doha para reduzir as disparidades do comércio mundial. "O mundo precisa desesperadamente de que as negociações comerciais de Doha sejam concluídas. Os obstáculos ao comércio, os subsídios agrícolas e as regras muito exigentes sobre direitos de propriedade intelectual aumentam as desigualdades no mundo", afirmou Ban na abertura da reunião anual do Conselho Econômico e Social (Ecosoc) da ONU em Genebra. As negociações da Rodada de Doha, realizadas na Organização Mundial do Comércio, atravessam um momento crítico após vários meses de paralisia. Em seu discurso, Ban foi mais longe e afirmou que atuar de outro modo "esvazia de sentido nossas grandes declarações sobre a eliminação da fome e da pobreza" e que "chegou a hora de transformar as promessas em avanços reais". Ban disse que as declarações de boas intenções da comunidade internacional em favor dos países mais pobres só "ficarão no papel se não houver um financiamento adequado". Por isso, pediu às nações desenvolvidas que cumpram o objetivo de destinar 0,7% de seu Produto Interno Bruto (PIB) à ajuda pública ao desenvolvimento e estabeleçam um calendário concreto para o aumento destas contribuições, de modo que "cumpram os compromissos que assumiram para 2010 e 2015". Em seu discurso na primeira sessão do Ecosoc, realizada em três dias com a presença de autoridades de vários países e líderes da economia internacional, Ban fez um balanço do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, no meio do caminho do prazo de 15 anos fixado pela comunidade internacional em 2000. O secretário-geral lamentou que os progressos relacionados aos Objetivos do Milênio tenham sido lentos em alguns dos países mais pobres, particularmente na África Subsaariana, mas expressou esperança ao afirmar que a avaliação realizada indica que "ainda é possível cumpri-los na maioria de países". No entanto, ressaltou que, para atingir estes objetivos, "se requer uma intervenção enérgica das autoridades e uma conduta saudável nos assuntos públicos". Durante a reunião do Ecosoc, países voluntários - como Bangladesh, Barbados, Camboja, Cabo Verde e Etiópia - apresentarão suas experiências na implementação de estratégias nacionais destinadas a cumprir as metas. O mais importante dos objetivos é reduzir pela metade a proporção de pessoas vivendo na pobreza extrema até 2015, em relação aos dados de 1990. Trata-se das pessoas que vivem com menos que o equivalente a US$ 1 por dia, um objetivo no qual se avançou, já que, dos 1,25 bilhão de indivíduos vivendo na pobreza extrema no início da década de 90, calcula-se que agora são 980 milhões, apesar do crescimento Demográfico. As previsões indicam que se esta tendência for mantida se poderá alcançar este objetivo específico no prazo, embora a ONU alerte que o progresso é muito desequilibrado entre as regiões.