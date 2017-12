Dois bovinos são colocados em quarentana nos EUA Autoridades sanitárias dos Estados Unidos decidiram colocar sob quarentena dois bovinos descendentes da vaca leiteira contaminada pela doença da vaca louca, descoberta esta semana. Segundo Ronald DeHaven, chefe do setor de Veterinária do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), um dos bovinos - uma vaca leiteira - está numa fazenda próxima a Mabton, mesma cidade onde o animal doente foi encontrado. O outro bovino - um boi de corte - está num confinamento em Sunnyside. As duas cidades ficam no estado de Washington. Especialistas dizem que as chances da matriz ter passado a doença aos seus descendentes são pequenas. Mesmo assim, os animais ficarão em observação. DeHaven disse que a investigação do caso está concentrada em e ncontrar o rebanho original da vaca contaminada e a fonte da doença, que pode ter sido ração feita de restos de animais. As informações são da Dow Jones.