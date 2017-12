Dois grupos mostram interesse em leilão de telefonia celular Dois grupos apresentaram hoje propostas para participar do leilão de sobras de licença do Serviço Móvel Pessoal (SMP). O primeiro é a Telemig Celular e o segundo, o Stemar - que, segundo fontes, seria a Claro. A Anatel está licitando seis licenças do SMP: três no Estado de São Paulo, duas em Minas Gerais e uma no Nordeste. Ainda não foi divulgado para qual área esses dois grupos apresentaram suas propostas. O leilão está marcado para terça-feira da próxima semana. As expectativas indicavam que a Telemig Celular tentaria obter a licença para a CTBC, do triângulo mineiro, área em que não possui cobertura. A intenção seria completar a atuação estadual para a migração para o padrão GSM. O grupo mexicano Claro, por sua vez, estaria interessado na licença do Estado de Minas Gerais, onde também não possui atuação direta.