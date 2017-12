Dois trabalhadores terceirizados morrem em acidente em terminal da Transpetro

Dois trabalhadores terceirizados morreram na tarde desta terça-feira em acidente no Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (TABR), no Espírito Santo, da Transpetro, subsidiária de logística e transporte da Petrobrás. Os funcionários da empresa terceirizada Espiral Engenharia, Alex Vieira Ribeiro, de 39 anos, e Oseias Damasceno Soares, de 27 anos, morreram durante um serviço de montagem de andaimes no píer do terminal, conforme nota encaminhada pela subsidiária.

"Os prestadores de serviço realizavam a montagem de um andaime no píer. Com a queda da estrutura no mar, ambos faleceram. Uma comissão interna foi instaurada e está investigando as causas do acidente. A Transpetro está prestando toda a assistência necessária à empresa terceirizada", informou a subsidiária, em nota.

De acordo com o Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro) do Espírito Santo, os trabalhadores atuavam na manutenção da instalação oceanográfica do terminal. O concreto do píer teria cedido e, como o andaime não estava ancorado, os trabalhadores e a estrutura caíram na água. Os operários, presos pelo cinto de segurança, não teriam conseguido se desprender dos andaimes. Ambos foram resgatados sem vida, segundo nota do sindicato, por colegas de trabalho após uma hora do acidente - sem socorro adequado.

"Infelizmente essa foi uma tragédia anunciada, por falha de gestão, pois o TABR não tem nenhuma estrutura de resgate. Não foi pensada uma estrutura para trabalhar sobre o mar e não há nenhum resgatista perto. Se não fosse um funcionário da Transpetro, os trabalhadores estariam no mar até agora", diz o comunicado do sindicato, que atribui o acidente à negligência da empresa subsidiária. A entidade informou que cobra da empresa há mais de um ano a compra de uma ambulância para atuar em situações de emergência no terminal.