Dois trimestres de queda são recessão, dizem analistas Para analistas do mercado, a divulgação pelo IBGE dos dados do PIB referentes ao segundo trimestre deste ano confirmou o que já se temia. O Brasil, tecnicamente, está mesmo passando por um quadro recessivo na sua economia, ou, na melhor hipótese, terá passado nos primeiros seis meses do ano - se a economia se recuperar no terceiro trimestre. Dessazonalizado, o PIB caiu 1,6% no segundo trimestre do ano em relação aos primeiros três meses do ano. No primeiro trimestre, a economia brasileira já havia apresentado uma taxa de crescimento negativa de 0,60% na comparação com o último trimestre de 2002 (O IBGE fez uma revisão para menor do resultado do primeiro trimestre, de -0,1%, como foi divulgado anteriormente, para -0,6%). Segundo os analistas econômicos, dois trimestres seguidos de queda no desempenho da economia configuram tecnicamente um quadro de recessão. A queda do PIB no segundo trimestre superou as expectativas dos analistas consultados pela Agência Estado, que projetavam um recuo de 0,30% a 1,50%.