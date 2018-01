Dólar a R$ 3,00, enquanto o mercado espera o Copom O dia da decisão do Copom e do leilão de rolagem do próximo vencimento de dívida cambial chegou e deve acabar com o compasso de espera do mercado de câmbio. Mas os investidores só devem tomar novas posições no período da tarde, já que o leilão ocorrerá entre 12h e 13h e o resultado do Copom só será divulgado a partir das 13h30. A avaliação dos analistas é de que, até lá, a cara do mercado não mudará muito. Ou seja, continuaria com baixo volume de negócios e com a cotação oscilando em torno de R$ 3,00. De fato, o dólar abriu em alta leve. Às 9h50, subia 0,13% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 2,993. Às 10h26, subia 0,37%, cotado a exatos R$ 3,00. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.