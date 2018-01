Dólar a R$ 3 é o ideal para setor agrícola, diz ministro O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse hoje, em palestra na Cúpula Brasil da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em Nova York, que, em função do câmbio, muitos produtos brasileiros estão perdendo competitividade no mercado internacional. ?Os produtores de carne estão reclamando de que não têm como competir com essa taxa de câmbio. Os setores de açúcar, laranja, soja ainda estão eficientes. Esperamos que as coisas melhores daqui em diante?, disse o ministro. Perguntado sobre o que o governo poderia fazer para remediar a situação do câmbio, Rodrigues disse que ?o governo já tem feito o que pode?. Mas ele acrescentou que a taxa de câmbio ideal para o setor agrícola seria a de R$ 3 por dólar. Nesta segunda-feira, a moeda americana está cotada a R$ 2,61. Seca Rodrigues também disse que a seca do Rio Grande do Sul, considerada a pior dos últimos 40 anos, provocou uma quebra superior a 80% nas safras de soja e milho. De acordo com o ministro, isso obrigou o governo a rever e repactuar seus contratos de financiamento para os produtores, que não conseguiam pagar os empréstimos. ?O governo está criando mecanismos de alongamento de dívida para o setor?, afirmou. Segundo o ministro, a seca reduziu de 131 milhões de toneladas para 120 milhões de toneladas a previsão da safra de grãos deste ano.