Dólar à vista abre a R$ 2,15 na BM&F, baixa de 0,23% O dólar abriu em baixa de 0,23% no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) desta quinta-feira, negociado a R$ 2,15. A perspectiva de que a situação política pode complicar-se, com as pressões para que os responsáveis pela quebra do sigilo bancário do caseiro Nildo, sem ordem judicial, sejam identificados e rumores cada vez mais fortes de que o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, estaria ameaçado no cargo, ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal definiu-se pela manutenção da verticalização nas eleições deste ano, podem gerar cautela no mercado de câmbio, na manhã desta quinta-feira. Isso interromperia a avaliação feita ontem pelos analistas de que, depois de um ajuste para cima que durou três pregões, o dólar poderia voltar a mostrar preponderância da tendência de queda, apesar das incertezas sobre o comportamento dos juros dos EUA, que poderiam gerar eventuais oscilações pontuais de alta do dólar ante o real. Embora a avaliação do mercado ainda seja de que o cenário econômico não está ameaçado nem mesmo por uma eventual troca de ministro da Fazenda, os especialistas afirmam que a saída de Palocci mexeria fortemente com o mercado. "Com certeza, se o Palocci for demitido, o dólar vai subir rápido e fortemente. Até porque, o mercado está comprado e a alta é favorável, quando os investidores estão nessa posição e qualquer notícia ruim tende a ter impacto", disse um operador.