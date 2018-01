Dólar à vista abre em alta de 0,19% na BM&F O dólar à vista abriu em alta no pregão da BM&F, negociado a R$ 2,128 (0,19%). É feriado hoje nos Estados Unidos (Dia do Presidente) e muitas operações que seriam fechadas foram antecipadas. Além de afetar o volume de transações, o feriado dos EUA deixa os operadores locais sem alguns dos parâmetros mais importantes para definir seus negócios, como as taxas de juros dos títulos do Tesouro norte-americano, o mercado da dívida externa e, conseqüentemente, o risco Brasil. Assim, a tendência é que os investidores locais se atenham às operações mais urgentes e definam a trajetória das cotações da moeda norte-americana de acordo com o fluxo do dia. No último pregão, o mercado encerrou a semana em clima otimista. Após acumular quedas de 3,25% nos últimos sete dias úteis, o dólar comercial fechou em alta de 0,43%, cotado a R$ 2,1250 na ponta de venda das operações. Essas cotações são mais baixas desde 21 de março de 2001, quando o dólar fechou a R$ 2,122.