Dólar à vista abre em queda de 0,09% na BM&F O dólar à vista abriu em baixa de 0,09%, a R$ 2,133; nesta quarta-feira, no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Em seguida, a cotação inverteu a tendência e passou a registrar alta de 0,05%. O resultado da taxa de inflação norte-americana ao varejo (CPI) divulgado às 9h30 é o destaque deste pregão e deve dar o rumo dos mercados no exterior e aqui. No final da semana passada e nesta segunda-feira, o dólar acumulou alta superior a 6% perante o real, por causa de temores de inflação norte-americana e conseqüente arrocho monetário naquele país. Esses medos criaram uma piora nos ativos não só do Brasil, mas dos países emergentes como um todo, detonada pelos investidores internacionais.