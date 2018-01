Dólar à vista BM&F abre em alta de 0,14%, a R$ 2,169 O dólar à vista BM&F abriu hoje em alta de 0,14%, cotado a R$ 2,169. A perspectiva de queda da cotação do dólar não deve ser invertida enquanto o noticiário se mostrar tão favorável à entrada de recursos quanto nos últimos dias. Internamente, o Brasil segue apresentando melhora de fundamentos. As últimas novidades - a recompra da dívida externa e a iminente desoneração de investimentos estrangeiros em títulos públicos - atingem diretamente esse fluxo, a favor do País. Externamente, há a liquidez, cada vez mais abundante. Por isso, altas das cotações do dólar devem continuar a ser pontuais e pouco intensas, pelo menos por enquanto.