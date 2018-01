Dólar à vista BM&F abre em queda de 0,14%, a R$ 2,150 O dólar à vista BM&F abre em queda de 0,14%, cotado a R$ 2,150. O dólar não cessa de cair, e os analistas não vêem espaço para uma inversão da tendência. É consenso de que momentos de correção para cima, como o que ocorreu ontem de manhã, continuarão a empregados. Ainda assim, muitos avaliam que a moeda norte-americana buscará os R$ 2,10 em breve. Alguns falam em dólar a R$ 2. No fechamento de ontem, o dólar registrou o valor mais baixo desde 10 de abril de 2001, valendo R$ 2,153. Ontem, o dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,1530 na ponta de venda das operações, em queda de 0,60% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Trata-se do patamar mais baixo desde 10 de abril de 2001. No ano, a moeda norte-americana já acumula queda de 7,40%.