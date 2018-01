Dólar à vista BM&F abre em queda de 0,65%, a R$ 2,127 O dólar à vista negociado na BM&F abriu esta quinta-feira (23) em queda de 0,65%, cotado a R$ 2,127, na véspera de formação da ptax que liquidará os contratos futuros de dólar de março. E a rolagem de posições deve concentrar boa parte das atenções dos players, visto que ontem o movimento já se fez sentir e influenciou as transações. Houve aumento de 36% no volume negociado no mercado futuro, com relação à média e, no pronto, forte volatilidade das cotações. Por causa dessas variáveis técnicas, os operadores não arriscam um trajetória para este pregão. A avaliação é que o dólar deve iniciar o dia perto da estabilidade para oscilar de acordo com as novidades e os interesses dos investidores em relação ao vencimento.