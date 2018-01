Dólar abaixo de R$ 3,50 com entradas e tranqüilidade política O dólar rompeu nesta manhã o piso de R$ 3,50 que vinha mantendo há dias e bateu a mínima de R$ 3,485, às 10h55, com recuo de 1,42%. O impulso para a queda é dado principalmente pelas perspectivas de entradas de recursos nos próximos dias, segundo especialistas. Mesmo com os discursos anteriores de Lula e sua equipe, parte do mercado aguardava a posse do novo governo para certificar-se da linha econômica que seria adotada pelos petistas e a confirmação de continuidade está agradando. "Se há continuidade o mercado se estabiliza e o volume de entradas cresce. Por agora, o juro ainda é alto e os prazos dessas captações devem ser curtos, mas as condições tendem a melhorar, acompanhando uma queda também no risco Brasil", disse Cláudio Lellis, diretor de Fundos do banco BNL, que estima um risco em torno de mil pontos até março (pouco antes das 11 horas, a taxa de risco brasileira estava em 1.360 pontos). Os profissionais de câmbio avaliam ainda que junto com entradas de recursos e maior credibilidade na condução da política econômica, parte das posições de hedge atuais seja desmontada em breve, o que contribuiria para o recuo de cotações. Alguns analistas estimam que o dólar poderá recuar para níveis entre R$ 3,20 e R$ 3,30 no primeiro semestre deste ano. Clique aqui para saber como está o dólar