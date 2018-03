Dólar abre abaixo da marca dos R$ 2,90 O dólar abriu abaixo da marca dos R$ 2,90: às 9h39, estava a R$ 2,878, em queda de 1,24%. Ontem, a moeda já havia testado a barreira dos R$ 2,90, chegando a a ser vendido a R$ 2,895, em queda de -1,70%. No fechamento, recuou 1,05%, para R$ 2,914. O giro financeiro de ontem foi baixo e a expectativa é que a moeda consiga furar esse piso apenas quando houver novas entradas de recursos. Estão para ser concluídas captações de recursos do Exterior do Unibanco, Itaú, Sabesp, Aracruz, Gerdau, CSN e Vale do Rio Doce. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.