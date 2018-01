Dólar abre dia subindo 0,6% O mercado de dólar abandonou a tranquilidade de ontem e começou o dia mais pressionado. A cotação de venda no comercial está em R$ 1,815, com alta de 0,61%. Também os juros estão subindo. Títulos públicos que pagavam ontem, no final do dia, taxas entre 20,6% e 20,85% ao ano já estão custando 21%. Estes números indicam que o mercado financeiro deve ter mais um dia nervoso. A piora do cenário externo, com maior expectativa de que o Banco Central norte-americano (FED) vá aumentar os juros em maio, está provocando a pressão neste mercado. É cada vez mais forte a expectativa de que o juro vai subir de 6% para 6,5% ao ano. Câmbio Nas mesas dos operadores de câmbio, as opiniões de onde vem a pressão de compra do dólar estão divididas. Alguns observam compras de quem tem dívidas expressivas para pagar no exterior. Outros também acreditam que há instituições comprando para se prevenir de uma eventual alta mais forte do câmbio, em operações que o mercado financeiro chama de hedge. A manutenção de uma taxa mais alta no câmbio também vai depender da ação dos exportadores. Sempre que a taxa fica mais atrativa, eles aparecem vendendo a moeda norte-americana, o que pode dar uma certa estabilidade à taxa.