Dólar abre em alta, a R$ 2,226 O dólar abriu em alta, cotado a R$ 2,226. A moeda norte-americana deve abrir perto da estabilidade ou com ligeira valorização hoje, reagindo ao comunicado do aumento da taxa básica de juros dos Estados Unidos, feito ontem pelo Federal Reserv (Fed - O banco Central norte-americano) após sua reunião de política monetária. O mercado não sentiu o impacto da notícia porque as transações com o dólar à vista já estavam encerradas. Um operador, no entanto, acredita que um possível impacto do Fed sobre o dólar aqui não deve ser muito grande. "Em linhas gerais, o Fed veio sem novidade, deixando aberto o espaço para novas altas dos juros, o que já era esperado."