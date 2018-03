Dólar abre em alta após adoção de IOF sobre capital estrangeiro

O dólar subia mais de 1% nos primeiros negócios no mercado de câmbio local desta terça-feira, 20, após a imposição de uma taxa ao capital estrangeiro. Às 10h54, a moeda norte-americana tinha alta de 1,40%, para R$ 1,735.

No início da noite de segunda-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou a aplicação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), com alíquota de 2% sobre o capital estrangeiro que entrar no país para investimentos em renda fixa e ações.

