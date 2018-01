Dólar abre em alta com ajuste à queda de ontem O dólar fechou abaixo do ponto de equilíbrio que mantinha há vários dias, ontem, cotado a R$ 3,26. O fator que derruba o valor da moeda norte-americana é a perspectiva de entradas de recursos captados no exterior por bancos e empresas. Hoje, o dólar abriu em alta de 0,31%, a R$ 3,27, e, às 9h57, subia 0,46%, a R$ 3,275. Os especialistas já esperavam que hoje o mercado se ajustasse à queda forte de ontem. Eles ressaltam, porém, que nada manterá o dólar em alta por muito tempo, se houver venda efetiva de parte desse dinheiro que está sendo conseguido nas emissões externas. Clique aqui para saber como está o dólar