Dólar abre em alta de 0,24%, cotado a R$ 2,8880 O dólar comercial iniciou o dia em alta de 0,24% em relação aos últimos negócios de ontem, cotado a R$ 2,8880 na ponta de venda das operações. Ontem, no encerramento dos negócios, a moeda norte-americana registrou alta de 0,17%, vendida a R$ 2,8810. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar. No início da manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou que a produção industrial do País cresceu 0,8% em janeiro comparado a dezembro do ano passado na série livre de influências sazonais e anunciou ainda o crescimento de 1,7% na comparação entre janeiro deste ano com janeiro de 2003. Analistas consultados pela Agência Estado esperam uma taxa entre uma queda de 1% a um crescimento de 4% para a comparação entre janeiro deste ano com o mesmo mês do ano passado. No cenário econômico, os investidores continuam atentos ao comportamento da inflação. Amanhã, o IBGE divulga o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é usado como referência para a meta de inflação. Já no cenário político, as atenções estão voltadas para as notícias sobre o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e que, desta vez, referem-se a seu filho. Segundo informações publicadas hoje na imprensa, o filho de Dirceu teria negociado a liberação de verbas federais para obras em cidades do Paraná onde é pré-candidato a prefeito. A Casa Civil diz que tudo foi feito de forma "legítima".