Dólar abre em alta de 0,25%, cotado a R$ 2,006 O dólar comercial abriu em alta de 0,25% nesta 4ªF, cotado a R$ 2,006. O mercado de câmbio voltou a ficar tenso com o cenário político interno. O medo é de que o governo perca o apoio do PFL no Congresso e isso atrapalhe na continuidade dos trabalhos das reformas ao longo deste ano. Isso soma-se a um comportamento ruim no mercado norte-americano, neste início de manhã e aos dados ruins da balança comercial, dando fôlego para o dólar esboçar tendência de alta mais uma vez. Além disso, a cotação alta não trouxe os exportadores para o mercado, por enquanto. "O aquecimento interno está permitindo que a produção seja absorvida no País e sobra pouco para exportação", disse um operador. Para ceder, o dólar está dependendo de entradas de recursos para investimentos diretos, ou no mercado financeiro. No entanto, os especialistas consideram que a alta da cotação da moeda norte-americana foi rápida e forte e isso deixa o mercado sem apetite para novos movimentos bruscos.