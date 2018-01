Dólar abre em alta de 0,30%, cotado a R$ 3,0500 O dólar comercial iniciou o dia em alta de 0,30% em relação aos últimos negócios de ontem, cotado a R$ 3,0500 na ponta de venda das operações. Às 10h07, a moeda norte-americana é negociada no patamar máximo dia dia, em R$ 3,0560, com alta de 0,49%. Antes da abertura dos mercados, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) de julho, que funciona como uma prévia do IPCA que é usado como referência para a meta de inflação, ficou em 0,93%. O resultado, bem acima da expectativa dos analistas que esperavam o Índice em 0,85% (média das previsões), não deve agradar os investidores.