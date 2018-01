Dólar abre em alta de 0,33%, cotado a R$ 3,0450 O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 3,0450 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,33% em relação às últimas operações de ontem. Às 9h54, a moeda norte-americana está no mesmo patamar de abertura e oscilou entre a máxima de R$ 3,0460 e a mínima de R$ 3,0440. Os investidores devem continuar atentos ao preço do petróleo. O assunto ganha ainda mais importância à medida em que vão se concretizando as expectativas de retomada econômica interna. Ontem mesmo, economistas e empresários reunidos em evento que discutia esse tema, no Rio de Janeiro, alertaram para a possibilidade de a instabilidade na produção e no preço do petróleo afetar as perspectivas de crescimento do Brasil. Uma das conclusões do evento foi de que o mundo precisa produzir mais petróleo para atender a uma demanda que é crescente. O que falta avaliar com precisão, na opinião de especialistas do mercado ouvidos pela Agência Estado, é se essa demanda crescente é real ou especulativa, já que o momento atual, de retomada da atividade nos EUA e inseguranças geopolíticas, permite esse jogo.