Dólar abre em alta de 0,34%, cotado a R$ 2,9760 O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 2,9760 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,34% em relação às últimas operações de ontem. Às 10h17, a moeda norte-americana está no mesmo patamar de abertura e já oscilou entre a máxima de R$ 2,9780 e a mínima de R$ 2,9750. Os investidores continuam acompanhando o comportamento do preço do petróleo, que na sexta-feira testou novo patamar, de US$ 50 o barril do produto no mercado futuro de Nova York. A barreira não foi rompida, mas os investidores podem voltar a testar este patamar. No Brasil, o saldo da balança comercial em agosto é o destaque nesta manhã. No acumulado do ano, a balança acumula um superávit de US$ 20,990 bilhões e as estimativas dos investidores apontam para um superávit comercial acima de US$ 30 bilhões.