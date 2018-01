Dólar abre em alta de 0,37%, a R$ 2,195 O dólar à vista BM&F abriu em alta de 0,37%, cotado a R$ 2,195. O mercado de câmbio seguirá operando em meio às discussões sobre a mudanças de suas regras. Hoje, deve ser apresentado ao Congresso o projeto de lei que altera o funcionamento do mercado de câmbio e a imprensa está repleta de comentários e avaliações sobre as propostas, sua validade e suas conseqüências. Não há consenso. No entanto, tudo isso não deve ter o impacto imediato nas cotações da moeda norte-americana que ocorreu com a notícia da desoneração de capitais internacionais. Mas esse reflexo já se esgotou. Pelo menos até que a informação vire realidade. Assim, as expectativas sobre fluxo e o comportamento do mercado externo devem balizar a trajetória do dólar, mais uma vez, o que deve garantir uma abertura perto da estabilidade ou com pequena alta.