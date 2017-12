Dólar abre em alta de 0,78%; a R$ 2,076 A sinalização dada na última quarta-feira pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), de que não está descartada nova alta do juro dos Estados Unidos em junho, não foi capaz de sustentar uma valorização do dólar ante o real. Nesta quinta-feira o dólar negociado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) abriu em alta de 0,78%; cotado a R$ 2,076. Às 09h34, a moeda subia 0,83%; valendo R$ 2,077. Na abertura dos negócios do dólar também pesou a continuidade das atuações agressivas do Banco Central. Os operadores calculam que a autoridade monetário comprou mais de US$ 800 milhões na última quarta, o que somaria cerca de US$ 3 bilhões em cinco dias úteis.