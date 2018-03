Dólar abre em alta e já passa de R$ 2,90 O dólar abriu em alta de 0,17%, hoje, a R$ 2,895, e, já nos primeiros momentos dos negócios, foi ampliando a subida. Às 10h1, subia 0,45%, cotado a R$ 2,903. Segundo os operadores ouvidos pela Agência Estado, o mercado deverá iniciar o dia com pequena liquidez, esperando para ver qual será o comportamento do Banco do Brasil. Durante o pregão, a volatilidade dos últimos dias deverá seguir forte. Na tarde de ontem, operadores afirmaram que o Banco do Brasil teria comprado dólares no mercado à vista - o valor poderia ter chegado até a US$ 120 milhões. A questão sobre uma possível intervenção indireta do Banco Central deve continuar em aberto hoje. Questionada se as compras de dólar atribuídas ao Banco do Brasil ontem representavam uma atuação indireta do próprio BC, uma fonte do governo ouvida pela Agência Estado não negou nem confirmou que uma atuação já tenha começado, mas admitiu que "uma ação indireta é o instrumento apropriado neste momento". Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.