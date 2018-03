Dólar abre em alta em dia de mercado preocupado com a guerra O dólar abriu em alta de 0,44% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 3,40, e, às 10h23, subia 0,59%, a R$ 3,405. Os indicadores financeiros mundiais estão em níveis pessimistas nesta manhã, com as notícias sobre a guerra. Os EUA informaram que o ataque por terra a Bagdá será adiado para uma data ainda não definida, por conta da forte resistência encontrada pelos tropas britânicas e norte-americanas no sul do Iraque. Há ainda um mal-estar internacional por conta de uma bomba ter atingido um mercado em Bagdá. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.