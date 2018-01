Dólar abre em alta em dia de rolagem de dívida O Banco Central começa hoje a rolagem do próximo vencimento de dívida cambial, que ocorre no dia 2 de janeiro e soma US$ 2,6 bilhões. Para isso, fará das 12 às 13 horas um leilão de até 31.100 contratos de swap cambial com quatro vencimentos diferentes. A operação, equivale a um volume financeiro de US$ 1,3 bilhão e o resultado do leilão será divulgado a partir das 14h30. Sem grandes alterações de cenário entre ontem e hoje, com a nova Selic (25%) definida pelo Copom e aprovada pelo mercado e com a diminuição do ritmo dos negócios devido à proximidade dos feriados de final de ano, essa operação deve ser a vedete do mercado de câmbio nesta manhã. O dólar abriu em leve alta. Às 10h, subia 0,28%, cotado a R$ 3,535; em seguida acelerou a alta, para 0,43%, a R$ 3,54. A tendência é de que a cotação firme uma trajetória de acordo com as expectativas que se formarem em torno do leilão. ( Clique aqui para saber como está o dólar ) A última rolagem, feita na semana passada, foi um sucesso. Em um único dia, na sexta-feira, o BC rolou 92,9% do vencimento de ontem, de US$ 1,8 bilhão. Na ocasião, os especialistas atribuíram a facilidade da rolagem a uma melhora do cenário político e ao fato de os swaps cambiais estarem sendo usados por instituições financeiras em operações de captação externa, como lastro. Hoje, afirmam que o leilão será um medidor ainda maior sobre a quantas andam as perspectivas sobre o futuro governo e a economia do País. E dizem que, se o uso dos swaps nas captações pesou mais do que a melhora do cenário, nos leilões da semana passada, a rolagem de hoje não será tão fácil. Vale lembrar que nos últimos dias o dólar acumula recuo forte e isso pode gerar movimentos de ajuste das tesourarias, o que tenderia a somar pressões de alta às cotações. Além do operação com swaps, o Banco Central fará, das 10h30 às 11h, um leilão de linha externa de US$ 100 milhões. A taxa de venda será a do boletim do BC das 10h de hoje e o resultado do leilão será divulgado a partir das 11h20. A liquidação da venda dos dólares será feita em 2/1/2003 e a recompra será liquidada em 4/2/2003, com 33 dias corridos a partir da liquidação da venda.