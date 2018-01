Dólar abre em alta; faltam vendedores no mercado A conclusão, ontem, de eventos técnicos do mercado nesta semana, deve retirar o já reduzido espaço para uma nova queda do dólar. A moeda abriu em alta de 0,34%, a R$ 3,594, e pouco depois, às 10h11, subia um pouco mais, 0,45%, a R$ 3,598. A partir de hoje, deve ter um peso maior o feriado de Carnaval, que leva investidores a segurar dólares. Há falta de vendedores no mercado, uma vez que os negócios param amanhã e só voltam a funcionar, em meio período, na quarta-feira; enquanto isso, o cenário internacional continua a desenhar uma guerra entre EUA e Iraque provavelmente para meados do mês que vem. O fechamento de novas posições ficará inibido. Hoje, o mercado segue atento ao comportamento de escalada dos preços do petróleo. Vários fatores técnicos que tendiam a puxar a moeda americana para baixo se definiram ontem. Houve o fechamento da ptax que irá balizar a liquidação de US$ 175 milhões em linha de exportação convertidos em reais amanhã. Também ontem passou a valer a elevação do depósito compulsório, de 45% para 60%, para os bancos, anunciada na semana passada. O Banco Central conseguiu sucesso em seu leilão de swap cambial ontem. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.