Dólar abre em alta forte, chegando perto de R$ 2,90 O dólar abriu em alta de 1,12%, cotado a R$ 2,897. A espera pela decisão do Copom sobre os juros, hoje, deverá travar os negócios no mercado cambial nesta manhã. O mercado está dividido entre a manutenção da Selic em 26,5% ao ano e um corte entre meio e um ponto porcentual da taxa. Analistas têm afirmado que uma redução desta magnitude não seria capaz de exercer pressão imediata de alta sobre o dólar. No entanto, a perspectiva de que a Selic deve entrar em trajetória de baixa poderá causar alguma inquietação entre os investidores. O mercado de câmbio aguarda com atenção a possibilidade de o Banco Central anunciar a redução dos depósitos compulsórios dos bancos hoje. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.