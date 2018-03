Dólar abre em alta forte, deixando os R$ 2,90 para trás O dólar comercial abriu em alta muito forte, de 1,66%, sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 2,938. Os negócios no mercado futuro já apontavam para uma pressão sobre a moeda; às 9h25, o dólar para junho subia 1,40% no mercado futuro eletrônico. Ontem esses contratos negociados na BM&F fecharam com alta de 1%, enquanto o dólar comercial encerrava o dia estável. O C-Bond, o título brasileiro mais negociado no Exterior operou em baixa ontem e acelerou a queda no fim da tarde - nesta manhã, cai 1,1%. A cotação do dólar estaria se ajustando ao comportamento dos C-Bonds. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.