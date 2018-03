Dólar abre em alta forte e bate em R$ 3,08 Depois de ter fechado ontem acima da marca de R$ 3,00 pela primeira vez desde o dia 25 de abril, o dólar abriu hoje em alta forte ? e crescente. A abertura foi a R$ 3,07, alta de 0,99; minutos depois, às 9h46, a moeda já subia 1,32%, cotada a R$ 3,08. Os desencontros de integrantes do governo em suas declarações em relação ao dólar fazem com que a volatilidade do mercado cresça, dizem operadores ouvidos pela Agência Estado. Nos últimos dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já disse que o dólar não poderia cair muito para, no dia seguinte, afirmar que o governo não "colocaria o dedo" no mercado. Ontem, Luiz Fernando Furlan, ministro do Desenvolvimento, Indústra e Comércio Exterior, disse que a valorização cambial vira vício e "funciona como viagra". Já o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, mantêm discurso contra uma intervenção do governo para conter a queda do dólar. Nos jornais, analistas e economistas avaliam que o dólar deverá oscilar em torno dos R$ 3,00, que seria um piso adequado para a moeda - ou seja, não prejudicial às exportações. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.