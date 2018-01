Dólar abre em alta forte logo após divulgação do IPCA Depois de três dias de alta, o dólar abriu mais uma vez em alta forte, de 1,06%, cotado a R$ 3,81. A abertura foi logo após a divulgação, pelo IBGE, do IPCA de novembro, que ficou em 3,02%, acima das previsões de economistas e analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que variavam entre 2,50% e 2,92%. O salto da taxa em novembro foi provocado principalmente pelo repasse da desvalorização cambial para os preços dos alimentos. A maioria dos investidores, mesmo antes da divulgação do índice, já esperava nova alta na Selic ainda este ano. Mas o interesse do mercado pelo IPCA não deve abafar o impacto das indefinições sobre o próximo governo, que deve ser a vedete do dia. O mercado deve reagir mal ao adiamento em seus negócios novamente hoje. Principalmente porque há sinais de que a maior dificuldade na formação do equipe é justamente encontrar um nome para ocupar a presidência do BC, o cargo mais aguardado pelos investidores. Desde o início da manhã, os principais líderes do PT estão se agrupando na Granja do Torto para uma reunião que tende a chamar todas as atenções. Com tudo isso, uma variável importante pode ajudar a dar o tom do mercado nesta manhã: a presença do BC nas mesas de operações. A autoridade monetária atuou ao final da tarde de ontem e teria vendidos alguns lotes entre US$ 10 milhões e US$ 20 milhões cada um. A intervenção evitou que o dólar fechasse na máxima ontem.