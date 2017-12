Dólar abre em alta; hoje continua leilão para troca de títulos O dólar abriu em alta forte, hoje, valendo R$ 2,886 (+0,87% sobre o fechamento de ontem). Às 10h25, subia 0,70%, cotado a R$ 2,881. O Banco Central prossegue hoje com leilão de swap para a rolagem de vencimento de US$ 2,480 bilhões em papéis cambiais em 1º de julho. Ontem, o BC renovou apenas 27,6% ou US$ 684,6 milhões em swaps. Hoje, ofertará até 23.400 contratos de swap com sete vencimentos e valor financeiro de US$ 1,175 bilhão. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.