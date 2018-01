Dólar abre em alta; investidores em compasso de espera O ritmo lento visto ontem no mercado de câmbio deve repetir-se hoje. Sem liquidez (o giro ficou em US$ 396,2 bilhões), o dólar oscilou forte e sem firmar uma tendência, mostrando o compasso de espera em que se encontram os investidores. Para hoje, os especialistas esperam baixo volume de transações. Eles dizem que a expectativa de guerra no Iraque alimenta a cautela e impede a montagem de posições mais ousadas, apesar de o Brasil continuar colecionando notícias positivas para o mercado. O dólar abriu em alta de 0,83%, cotado a R$ 3,544. Pouco depois, a alta cedeu um pouco, para 0,57% (R$ 3,535.) Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.