Dólar abre em alta, mas recua e está em R$ 3,159 Os números divulgados ontem à noite pelo Ibope não confirmaram os boatos de que o candidato José Serra melhoraria seu desempenho na corrida presidencial, em detrimento de Ciro. A frustração com o resultado da pesquisa Ibope pode ser um dos fatores de pressão sobre as cotações pela manhã. Na abertura dos negócios, às 9h52, a moeda norte-americana estava sendo vendida a R$ 3,1850, em alta de 0,63% em relação ao fechamento de ontem. No entanto, o dólar recuou e às 10h12 estava sendo negociado a R$ 3,159, em queda de 0,19. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 22,700% ao ano frente a 23,100% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo registrava alta de 0,88%. A sondagem mostrou um quadro de estabilidade, com apenas dois candidatos apresentando oscilações dentro da margem de erro. O candidato do PT, Lula, subiu de 33% para com 34%. José Serra também subiu um ponto porcentual, de 11% para 12%. Ciro e Garotinho mantiveram-se estáveis com 27% e 11%, respectivamente. Às 11 horas, o Instituto Sensus divulga nova pesquisa eleitoral, realizada entre os dias 11 e 13 de agosto. No mercado de câmbio, outro destaque é a rolagem de títulos cambiais que vencem amanhã, de cerca de US$ 2,5 bilhões por parte do Banco Central. O leilão de contratos de swap cambial (que servem para proteção contra as oscilações do dólar) deve ocorrer entre as 12h e as 13h. Até lá, esse deve ser o foco central dos negócios com dólar. Alguns especialistas, inclusive, acreditam que a cotação do mercado à vista, nos últimos dias, está sendo pressionada por essa operação. Essa avaliação de que a rolagem está empurrando o valor da moeda norte-americana para cima, no entanto, não é consenso. Mas, mesmo os que não concordam com isso não apostam em recuo. Eles dizem que a demanda por dólares continua e a oferta segue restrita ao BC, que ontem, por exemplo, não atuou. Um alívio ao mercado poderia ser dado com o anúncio dos detalhes sobre a prometida oferta de recursos para o comércio exterior. O BC vem falando que garantirá as linhas de financiamento ao comércio exterior desde segunda-feira, mas ainda não disse como isso será feito, nem quanto será disponibiizado.