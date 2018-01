Dólar abre em alta mas vira e cai Os movimentos dos investidores em torno da formação de uma ptax (taxa média) conveniente para a liquidação dos títulos da dívida cambial e dos contratos futuros, na segunda-feira, devem comandar esta última sexta-feira de novembro. A princípio, a liquidez de hoje tende a ser reduzida devido ao feriado de Ação de Graças, ontem nos Estados Unidos, já que boa parte do mercado estende a comemoração dessa data. O dólar começou o dia em alta, mas essa subida foi se arrefecendo. Na abertura, a moeda americana subia 0,44%, cotada a R$ 2,957; às 10h39, a alta era de apenas 0,17%, com a moeda a R$ 2,949. Às 10h57, a moeda já havia invertido a mão de direção, e caía 0,03% sobre o fechamento de ontem, cotada a R$ 2,943. Veja a cotação do dólar.